Супружеская пара погибла при пожаре на правобережье Красноярска

В красноярском поселке Березовка в результате пожара в частном жилом доме погибли 48-летняя женщина и 73-летний мужчина.
Все случилось ночью 3 июня на улице Кирова. По данным СК, в доме проживала супружеская пара с двумя несовершеннолетними дочерями. Когда начался пожар, одна из девочек проснулась от запаха дыма и начала всех будить. Детям удалось выбраться на улицу, а родители не смогли. В ходе ликвидации возгорания их тела обнаружили с признаками термического воздействия.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.