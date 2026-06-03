Супружеская пара погибла при пожаре на правобережье Красноярска

Все случилось ночью 3 июня на улице Кирова. По данным СК, в доме проживала супружеская пара с двумя несовершеннолетними дочерями. Когда начался пожар, одна из девочек проснулась от запаха дыма и начала всех будить. Детям удалось выбраться на улицу, а родители не смогли. В ходе ликвидации возгорания их тела обнаружили с признаками термического воздействия.