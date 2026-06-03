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Супружеская пара погибла при пожаре на правобережье Красноярска

В красноярском поселке Березовка в результате пожара в частном жилом доме погибли 48-летняя женщина и 73-летний мужчина.

В красноярском поселке Березовка в результате пожара в частном жилом доме погибли 48-летняя женщина и 73-летний мужчина.

Все случилось ночью 3 июня на улице Кирова. По данным СК, в доме проживала супружеская пара с двумя несовершеннолетними дочерями. Когда начался пожар, одна из девочек проснулась от запаха дыма и начала всех будить. Детям удалось выбраться на улицу, а родители не смогли. В ходе ликвидации возгорания их тела обнаружили с признаками термического воздействия.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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