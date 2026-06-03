Для улицы Карла Маркса в Красноярске разработают проект капремонта

В Красноярске объявили торги на поиск подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы для капитального ремонта улицы Карла Маркса. Информация размещена на сайте госзакупок. Проектировщикам предстоит провести инженерные изыскания, а также разработать концепцию благоустройства и озеленения улицы. Капремонт планируют провести на участке от улицы Вокзальной до моста по улице Белинского через реку Качу. Его протяженность составляет 3,8 км. [caption id= «attachment_368258» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] По информации пресс-службы мэрии, в проекте должны предусмотреть обновление пешеходных путей с покрытием из плитки, брусчатки или других сборных элементов, также необходимо обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на улице Карла Маркса должны появиться велосипедная дорожка и парковки для самокатов. Проектировщики разработают схемы освещения и озеленения, а электропровода и другие инженерные коммуникации необходимо будет убрать под землю. В рамках озеленения планируется предусмотреть газоны, клумбы, деревья и кустарники, также нужно учесть размещение малых архитектурных форм: лавочек, парковых диванов, садовых кресел и столов, пергол, альпинариев и декоративных арок для подвески растений. Итоги конкурса подведут в конце июня. Напомним, что в Красноярске новый детский сад в Покровском принял первых воспитанников.