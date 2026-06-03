В ОАК заявили, что Индия планирует покупку 200 российских самолетов

Индийские авиакомпании заинтересованы в покупке от 100 до 200 российских самолетов Ил-114−300 и SJ-100. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.
По его словам, интерес к российским самолетам проявился после выставки Wings India в Хайдарабаде, где ОАК представила SJ-100 и Ил-114−300.
«Индийские авиакомпании заявили спрос на Ил-114−300 и SJ-100, речь идет о 100−200 самолетах», — сказал Бадеха.
Глава ОАК отметил, что на сегодняшний день Индия нуждается в региональных самолетах такого класса.
В январе ОАК и индийская Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести Ил-114−300. В корпорации тогда называли контракт первым этапом сотрудничества в сфере региональной авиации. Тогда же самолеты Ил-114−300 и SJ-100 впервые показали зарубежной публике на выставке Wings India.
На фоне развития авиационного сотрудничества Москва также рассчитывает на совместные проекты с Индией в военной сфере. В апреле посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Россия надеется на сотрудничество по истребителю пятого поколения Су-57, однако окончательного решения индийская сторона пока не приняла.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».