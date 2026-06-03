В ОАК заявили, что Индия планирует покупку 200 российских самолетов

На фоне развития авиационного сотрудничества Москва также рассчитывает на совместные проекты с Индией в военной сфере. В апреле посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Россия надеется на сотрудничество по истребителю пятого поколения Су-57, однако окончательного решения индийская сторона пока не приняла.