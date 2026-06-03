Двое жителей Хабаровска получили до 11 лет колонии за контрабанду леса на 1,6 млрд

Суд назначил подсудимым наказание в зависимости от роли каждого: реальное лишение свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также назначены штрафы: 700 тысяч рублей и 950 тысяч рублей соответственно. Оба лишены права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, — один на 2 года, другой на 3 года.