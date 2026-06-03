Двое жителей Хабаровска получили до 11 лет колонии за контрабанду леса на 1,6 млрд

В Хабаровске вынесен приговор двум жителям Приморского края по делу о контрабанде древесины на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Центральный районный суд Хабаровска признал их виновными по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённая организованной группой). Один из обвиняемых до 2022 года являлся депутатом Законодательного Собрания Приморского края, второй руководил крупной компанией в сфере лесозаготовок. Обвинительное заключение утверждено в Генпрокуратуре России.
Суд установил, что в период с 2015 по 2019 год обвиняемые руководили деятельностью двух организованных групп. Совместно с другими соучастниками они реализовали схему незаконного перемещения через таможенную границу в Китай автомобильным и железнодорожным транспортом древесины на сумму свыше 1 миллиарда 692 миллионов рублей. Это происходило путём недостоверного декларирования товаров от имени юридических лиц, руководимых номинальными директорами.
Суд назначил подсудимым наказание в зависимости от роли каждого: реальное лишение свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также назначены штрафы: 700 тысяч рублей и 950 тысяч рублей соответственно. Оба лишены права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, — один на 2 года, другой на 3 года.
Имущество обвиняемых общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении четырёх соучастников криминальной деятельности.
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