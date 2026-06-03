Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое жителей Хабаровска получили до 11 лет колонии за контрабанду леса на 1,6 млрд

Суд конфисковал имущество хабаровчан на 311 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вынесен приговор двум жителям Приморского края по делу о контрабанде древесины на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Центральный районный суд Хабаровска признал их виновными по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённая организованной группой). Один из обвиняемых до 2022 года являлся депутатом Законодательного Собрания Приморского края, второй руководил крупной компанией в сфере лесозаготовок. Обвинительное заключение утверждено в Генпрокуратуре России.

Суд установил, что в период с 2015 по 2019 год обвиняемые руководили деятельностью двух организованных групп. Совместно с другими соучастниками они реализовали схему незаконного перемещения через таможенную границу в Китай автомобильным и железнодорожным транспортом древесины на сумму свыше 1 миллиарда 692 миллионов рублей. Это происходило путём недостоверного декларирования товаров от имени юридических лиц, руководимых номинальными директорами.

Суд назначил подсудимым наказание в зависимости от роли каждого: реальное лишение свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также назначены штрафы: 700 тысяч рублей и 950 тысяч рублей соответственно. Оба лишены права заниматься внешнеэкономической деятельностью, связанной с оптовой торговлей лесоматериалами, — один на 2 года, другой на 3 года.

Имущество обвиняемых общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. Ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении четырёх соучастников криминальной деятельности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru