Многие нижегородцы меняют жильё из‑за рождения ребёнка

Аналитики Авито Недвижимости и Авито Товаров опросили жителей Нижнего Новгорода и выяснили, как рождение или взросление ребёнка влияет на выбор квартиры и что семьи считают главным при покупке жилья. Оказалось, что почти половина опрошенных готовы менять жильё ради ребёнка, а для каждого второго важно наличие отдельной детской комнаты.
Покупка квартиры.
46% нижегородцев уже купили или планируют купить большую квартиру после появления ребёнка. Из них 17% уже приобрели большее жильё, а 6% находятся в поиске сейчас.
При выборе дома 60% семей отмечают удобную транспортную доступность как важный критерий. 48% обращают внимание на близость детских садов, школ и развивающих центров, 32% — на наличие поликлиник и аптек, ещё 32% — на парки и зелёные зоны для прогулок. Современные детские площадки важны лишь для 10% респондентов.
В планировке 62% ищут отдельные комнаты для каждого ребёнка. Для 46% важна большая кухня‑гостиная, где семья проводит время вместе. 19% ценят наличие гардеробной или кладовой, а 12% ориентируются только на общий метраж квартиры.
Для покупки семьи активно используют господдержку и предложения застройщиков: 43% брали семейную ипотеку, 27% использовали материнский капитал, 16% прибегали к рассрочке. Особенно заметно это среди людей 25−34 лет. Покупать за собственные средства чаще склонно старшее поколение — среди респондентов старше 65 лет такую возможность выбрали 40% (в среднем по выборке — 28%).
«Отзывы жильцов на платформах тоже важны: 80% тех, кто рассматривает новостройки или вторичку, читают отзывы, чтобы оценить комфорт проживания с детьми — инфраструктуру, загруженность медучреждений, удобство перемещения с коляской и безопасность территории», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.
Обустройство детской.
58% родителей предпочитают отдельную детскую комнату, 19% выделяют ребенку зону в спальне или гостиной. 11% живут вместе с малышом в одном пространстве, а 9% имеют нескольких детей в одной комнате.
«При покупке мебели 35% опрошенных ориентируются прежде всего на цену, 25% — на практичность и лёгкую очистку поверхностей, 22% выбирают безопасные и экологичные материалы. Те, кто хочет сэкономить, всё чаще покупают мебель с рук: в апреле доля ресейла в категории детской мебели достигла 86%, — отмечает Сергей Павлин, директор направления “Товары для дома” Авито. Это позволяет экономить примерно 30−40%».
В среднем на обустройство детской респонденты планируют потратить около 79 000 рублей: 20% рассчитывают уложиться в 30 000, 26% — в 30−50 тыс., 30% — в 50−100 тыс., 17% закладывают 100−200 тыс., и 7% готовы потратить ещё больше.