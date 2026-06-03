Многие нижегородцы меняют жильё из‑за рождения ребёнка

«При покупке мебели 35% опрошенных ориентируются прежде всего на цену, 25% — на практичность и лёгкую очистку поверхностей, 22% выбирают безопасные и экологичные материалы. Те, кто хочет сэкономить, всё чаще покупают мебель с рук: в апреле доля ресейла в категории детской мебели достигла 86%, — отмечает Сергей Павлин, директор направления “Товары для дома” Авито. Это позволяет экономить примерно 30−40%».