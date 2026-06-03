Решение о комплексном развитии территории рядом с ЖК «Красная Поляна» еще не принято

Как подчеркнули в ведомстве, на рассмотрении находится несколько мастер-планов комплексного развития территории (КРТ) от различных правообладателей в районе дома № 26 Г по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде (бывшая автомойка рядом с ЖК «Красная Поляна»).