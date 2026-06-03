Решение о комплексном развитии территории рядом с ЖК «Красная Поляна» еще не принято

Решение о комплексном развитии территории рядом с жилым комплексом «Красная Поляна» в Кстовском районе Нижнего Новгорода еще не принято. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Как подчеркнули в ведомстве, на рассмотрении находится несколько мастер-планов комплексного развития территории (КРТ) от различных правообладателей в районе дома № 26 Г по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде (бывшая автомойка рядом с ЖК «Красная Поляна»).
«Проекты КРТ рассматриваются и одобряются коллегиальным органом — региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики Нижегородской области, в состав которого входят представители всех профильных ведомств. В настоящий момент решение о согласовании мастер-плана на штабе не принято», — говорится в сообщении.
Напомним, что 30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник планируется построить в Нижегородской области по КРТ.