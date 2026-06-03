Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение о комплексном развитии территории рядом с ЖК «Красная Поляна» еще не принято

Площадка бывшей автомойки пустует уже несколько месяцев.

Источник: Время

Решение о комплексном развитии территории рядом с жилым комплексом «Красная Поляна» в Кстовском районе Нижнего Новгорода еще не принято. Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Как подчеркнули в ведомстве, на рассмотрении находится несколько мастер-планов комплексного развития территории (КРТ) от различных правообладателей в районе дома № 26 Г по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде (бывшая автомойка рядом с ЖК «Красная Поляна»).

«Проекты КРТ рассматриваются и одобряются коллегиальным органом — региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики Нижегородской области, в состав которого входят представители всех профильных ведомств. В настоящий момент решение о согласовании мастер-плана на штабе не принято», — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник планируется построить в Нижегородской области по КРТ.