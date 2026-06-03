Троих калининградцев подозревают в мошенничестве при получении грантов на открытие бизнеса. Общая сумма господдержки составила 1,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицейские установили, что трое местных жителей предоставили в соцзащиту фиктивные бизнес-планы. На основании этих документов они получили гранты на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
В частности, 25-летний мужчина получил 500 тысяч рублей на открытие дела по изготовлению изделий из металла, 40-летняя женщина — 500 тысяч рублей на организацию танцевального кружка, а молодая девушка взяла такую же сумму на развитие кондитерского бизнеса. Однако все они не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по открытию бизнеса, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, — рассказали в МВД.
Следователи возбудили уголовные дела в отношении подозреваемых по части третьей статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.