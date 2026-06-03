Троих калининградцев подозревают в мошенничестве при получении грантов на открытие бизнеса

В частности, 25-летний мужчина получил 500 тысяч рублей на открытие дела по изготовлению изделий из металла, 40-летняя женщина — 500 тысяч рублей на организацию танцевального кружка, а молодая девушка взяла такую же сумму на развитие кондитерского бизнеса. Однако все они не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по открытию бизнеса, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, — рассказали в МВД.