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«Та самая дихотомия»: Захарова указала на противоречивые заявления Макрона

Захарова назвала заявления Макрона взаимоисключающими на фоне задержания танкера.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона противоречат друг другу. В эфире радио Sputnik дипломат назвала это «той самой дихотомией».

По словам Захаровой, разные люди слышат в словах разное Макрона — кто-то призыв к сотрудничеству, обращенный к президенту Белоруссии, а кто-то — оправдание захвата танкеров в мировом океане.

«И для кого-то этот человек станет воплощением адекватности, а для кого-то неадекватности», — подытожила Захарова.

Поводом для комментария послужило задержание Францией танкера Tagor 31 мая в Атлантическом океане. Tagor заподозрили в обходе международных санкций. Во Франции утверждали, что он якобы следовал из России. В посольстве РФ в Париже сообщили, что французские власти не уведомляли российскую сторону о своих действиях. Капитаном судна, по предварительным данным, является гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и похожими на пиратство.

Ранее портал Moov сообщил, что задержанный танкер Tagor шел под флагом Камеруна, а не Мадагаскара, как сообщалось ранее.

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