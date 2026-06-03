«Та самая дихотомия»: Захарова указала на противоречивые заявления Макрона

Поводом для комментария послужило задержание Францией танкера Tagor 31 мая в Атлантическом океане. Tagor заподозрили в обходе международных санкций. Во Франции утверждали, что он якобы следовал из России. В посольстве РФ в Париже сообщили, что французские власти не уведомляли российскую сторону о своих действиях. Капитаном судна, по предварительным данным, является гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и похожими на пиратство.