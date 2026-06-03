Лавров: РФ выражает солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления

Российская Федерация выражает солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления на страну. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в поздравлении Раулю Кастро.
«На фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается кубинский народ, вновь выражаем нашу твердую солидарность и поддержку», — говорится в сообщении МИД России.
Лавров подчеркнул, что стороны будут и дальше трудиться «рука об руку» над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке, так и на международных площадках.
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