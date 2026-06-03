Диетолог: Завтрак тостами с маслом и колбасой приводит к гормональным нарушениям

Диетолог Луис Миральес назвал один из популярных вариантов завтрака самым неудачным началом дня. Об этом сообщает OkDiario.
По словам специалиста, речь идет о тостах с маслом, колбасе и чашке кофе. Он отметил, что такой завтрак содержит ультрапереработанные продукты и рафинированную муку, которые могут негативно влиять на организм.
Миральес предупредил, что подобный прием пищи способен вызывать быстрое чувство голода, резкие колебания уровня инсулина в крови и повышенную тревожность. Кроме того, в течение дня человека может беспокоить вздутие живота.
Диетолог добавил, что регулярное употребление такого завтрака повышает риск развития метаболических и гормональных нарушений. В связи с этим он рекомендовал выбирать для первого приема пищи более сбалансированные продукты, передает издание.
Многие привыкли есть бекон на завтрак. Однако Всемирная организация здравоохранения классифицирует этот продукт как канцероген наравне с другими переработанными продуктами, такими как сосиски и колбасы. О вреде и пользе бекона, а также о том, сколько его можно съедать в неделю, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.