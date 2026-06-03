Диетолог: Завтрак тостами с маслом и колбасой приводит к гормональным нарушениям

Многие привыкли есть бекон на завтрак. Однако Всемирная организация здравоохранения классифицирует этот продукт как канцероген наравне с другими переработанными продуктами, такими как сосиски и колбасы. О вреде и пользе бекона, а также о том, сколько его можно съедать в неделю, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.