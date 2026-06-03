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Диетолог: Завтрак тостами с маслом и колбасой приводит к гормональным нарушениям

Диетолог Луис Миральес назвал один из популярных вариантов завтрака самым неудачным началом дня. Об этом сообщает OkDiario.

Диетолог Луис Миральес назвал один из популярных вариантов завтрака самым неудачным началом дня. Об этом сообщает OkDiario.

По словам специалиста, речь идет о тостах с маслом, колбасе и чашке кофе. Он отметил, что такой завтрак содержит ультрапереработанные продукты и рафинированную муку, которые могут негативно влиять на организм.

Миральес предупредил, что подобный прием пищи способен вызывать быстрое чувство голода, резкие колебания уровня инсулина в крови и повышенную тревожность. Кроме того, в течение дня человека может беспокоить вздутие живота.

Диетолог добавил, что регулярное употребление такого завтрака повышает риск развития метаболических и гормональных нарушений. В связи с этим он рекомендовал выбирать для первого приема пищи более сбалансированные продукты, передает издание.

Многие привыкли есть бекон на завтрак. Однако Всемирная организация здравоохранения классифицирует этот продукт как канцероген наравне с другими переработанными продуктами, такими как сосиски и колбасы. О вреде и пользе бекона, а также о том, сколько его можно съедать в неделю, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.