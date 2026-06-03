В США впечатлились грузовиками-зебрами ВС РФ, которые умеют «гипнотизировать» вражеские дроны

«Дрон может распознать “Урал” с колёсной формулой 6×6 среди множества потенциальных целей, но если внешний вид автомобиля будет сильно искажён, система не сможет его идентифицировать», — говорится в материале. При этом автор добавил, что такая маскировка не панацея, ведь большинство решений в таких системах всё же принимает человек.