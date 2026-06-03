В Хабаровском крае локализовали все лесные пожары

Специалисты ответственных ведомств локализовали все лесные пожары, ранее действующие на территории Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оставшиеся очаги, распространение которых пресекли огнеборцы, а их всего пять, охватывают площадь в 18 430 гектаров. В ближайшее время все термоточки должны быть ликвидированы.
Согласно информации, предоставленной министерством лесного хозяйства и лесопереработки региона, огонь локализован на территории Верхнебуреинского, Хабаровского и имени Полины Осипенко районов, а также в Солнечном муниципальном округе. На тушении задействовано 315 человек, 16 единиц техники и один самолёт Cessna-182.
Несмотря на стабилизацию остановки, мониторинг новых возгораний в лесах не останавливается ни на один день. Кроме того, специалисты продолжают проводить усиленную профилактическую работу с местным населением, ведь именно человеческая небрежность остаётся основной причиной возникновения пожаров.
Между тем, за нарушения предусмотрена ответственность. Для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
Напомним, что согласно распоряжению № 235-р, которое подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, с 20 мая 2026 года в субъекте введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Кроме того, действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд туда транспортных средств.