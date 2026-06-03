Пешеходная галерея соединит районы Дорогомилово и Пресненский

«По проекту планируется реконструировать нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста и создать там пешеходное пространство, а также спуск к деловому центру “Москва-Сити”. Уже заключен государственный контракт, по его условиям проектная документация должна быть готова в 2027 году, плановое завершение строительства приходится на 2029-й. Благодаря реализации проекта появится еще один маршрут между Пресненским районом и Дорогомиловым», — отметил Владимир Ефимов.