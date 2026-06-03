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Пешеходная галерея соединит районы Дорогомилово и Пресненский

Она будет оборудована лестничными спусками на Пресненскую набережную с одной стороны и на набережную Тараса Шевченко с другой.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Под Дорогомиловским автодорожным мостом создадут пешеходную галерею. После завершения работ она станет частью формируемого пешеходного маршрута от моста Академика Королева до Московского международного делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«По проекту планируется реконструировать нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста и создать там пешеходное пространство, а также спуск к деловому центру “Москва-Сити”. Уже заключен государственный контракт, по его условиям проектная документация должна быть готова в 2027 году, плановое завершение строительства приходится на 2029-й. Благодаря реализации проекта появится еще один маршрут между Пресненским районом и Дорогомиловым», — отметил Владимир Ефимов.

Объект расположен на территории двух административных округов — Центрального и Западного. Согласно проекту, галерея будет оборудована лестничным спуском башенного типа на Пресненскую набережную с одной стороны, а с другой — на набережную Тараса Шевченко. Оба спуска оснастят лифтами.

«Одновременно идет проектирование надземного пешеходного перехода — моста, который соединит городской вокзал Москва-Сити с многофункциональным комплексом “IQ-квартал”. После интеграции двух проектов и завершения реконструкции набережных на правом берегу Москвы-реки у жителей и гостей столицы появится маршрут от моста Академика Королева до делового центра», — добавил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог.

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