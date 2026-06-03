В Москве открыли выход к метро «Комсомольская» с цоколя Ленинградского вокзала

«Ленинградский вокзал входит в состав “Площади трех вокзалов” — крупнейшего транспортно-пересадочного узла столицы. Каждый день отсюда отправляются более 350 тыс. человек. При такой нагрузке особенно важно грамотно распределять пассажиропотоки и создавать удобные связи между разными видами транспорта. Это самая близкая пересадка от поездов дальнего следования в метро без выхода на улицу. Путь к “Комсомольской” через новый выход занимает около 2 мин», — говорится в сообщении.
В конце мая 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзалпосле масштабного обновления в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла — составной части национального проекта «Инфраструктура для жизни». После открытия обновленного здания у пассажиров появилось больше понятных маршрутов: можно быстро пройти к метро, выйти в город, попасть к пригородным поездам и МЦД, сделать пересадку на наземный транспорт. Ленинградский вокзал работает как полноценный транспортный узел — с разными сценариями движения для разных потоков пассажиров.
Комплексная модернизация вокзала была начата в августе 2024 года и включала в себя более тесную интеграцию в единый транспортный каркас города, организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общественного питания.