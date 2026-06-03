В Москве открыли выход к метро «Комсомольская» с цоколя Ленинградского вокзала

«Ленинградский вокзал входит в состав “Площади трех вокзалов” — крупнейшего транспортно-пересадочного узла столицы. Каждый день отсюда отправляются более 350 тыс. человек. При такой нагрузке особенно важно грамотно распределять пассажиропотоки и создавать удобные связи между разными видами транспорта. Это самая близкая пересадка от поездов дальнего следования в метро без выхода на улицу. Путь к “Комсомольской” через новый выход занимает около 2 мин», — говорится в сообщении.