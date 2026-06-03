Что показали на стендах ПМЭФ. Видео

Открытие ПМЭФ-2026.
3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Балет, сказочный лес, роботы, интерактив, достижения медицины. Что показывают участники ПМЭФ на своих стендах — в видеоподборке РБК.
Открытие ПМЭФ-2026.
3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».