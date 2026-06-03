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Что показали на стендах ПМЭФ. Видео

Балет, сказочный лес, роботы, интерактив, достижения медицины. Что показывают участники ПМЭФ на своих стендах — в видеоподборке РБК.

Источник: РБК

Открытие ПМЭФ-2026.

3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».