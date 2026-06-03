Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных

ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Волгограда, который с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН России.

Источник: РБК

ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Волгограда, который с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН России.

По данным ФСБ, через оформленные им сим-карты аферисты с Украины похитили около 300 млн руб. у российских граждан, в том числе у родственников пропавших без вести и попавших в плен участников военной операции, сообщила ФСБ.

Как утверждают правоохранительные органы, с 2023 года мужчина, осужденный к принудительным работам в исправительном центре в Волгоградской области, тайно сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

Мужчина мог пользоваться телефоном, ноутбуками, выходить в интернет и в некоторых случаях уходить из исправительного центра. Пользуясь такими возможностями, мужчина по заданию ВСУ активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.

«Установлено, что активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для осуществления мошеннических действий, в том числе в отношении близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен при выполнении боевых задач в ходе СВО», — говорится в сообщении.

Записи телефонных разговоров мошенники публиковали в открытом украинском телеграм-канале.

Против задержанного были возбуждены дела по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), а также по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК (пособничестве заведомо ложному сообщении об акте терроризма). Он заключен под стражу.

По фактам неправомерного доступа к компьютерной информации в личных кабинетах «Госуслуг», а также мошенничества в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела в Иркутской области, Краснодарском крае, Москве, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях.

Еще 15 дел по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт, были возбуждены в Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областях, Санкт-Петербурге и Туве.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».