ФСБ задержала осужденного, помогавшего обманывать родственников военных.
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Волгограда, который с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН России.
По данным ФСБ, через оформленные им сим-карты аферисты с Украины похитили около 300 млн руб. у российских граждан, в том числе у родственников пропавших без вести и попавших в плен участников военной операции, сообщила ФСБ.
Как утверждают правоохранительные органы, с 2023 года мужчина, осужденный к принудительным работам в исправительном центре в Волгоградской области, тайно сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины.
Мужчина мог пользоваться телефоном, ноутбуками, выходить в интернет и в некоторых случаях уходить из исправительного центра. Пользуясь такими возможностями, мужчина по заданию ВСУ активировал российские сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.
«Установлено, что активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для осуществления мошеннических действий, в том числе в отношении близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен при выполнении боевых задач в ходе СВО», — говорится в сообщении.
Записи телефонных разговоров мошенники публиковали в открытом украинском телеграм-канале.
Против задержанного были возбуждены дела по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), а также по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК (пособничестве заведомо ложному сообщении об акте терроризма). Он заключен под стражу.
По фактам неправомерного доступа к компьютерной информации в личных кабинетах «Госуслуг», а также мошенничества в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела в Иркутской области, Краснодарском крае, Москве, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях.
Еще 15 дел по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт, были возбуждены в Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областях, Санкт-Петербурге и Туве.
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