Предпринимателя из Красноярского края оштрафовали за неправильную обработку квартиры от тараканов

В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали после жалоб жителей многоквартирного дома на улице Бортникова. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Жительница одной из квартир решила провести обработку от тараканов и связалась с исполнителем по номеру из рекламы. В назначенный день мастер обработал квартиру «холодным дымом» и уехал. Через некоторое время после обработки соседи почувствовали удушливый запах. У некоторых жильцов начался кашель.
После жалоб жителей специалисты Роспотребнадзора провели проверку и установили нарушения. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель при оказании услуги не соблюдал технологию приготовления рабочих растворов для обработки.
Также исполнитель не проинформировал заказчика о правилах безопасности до и после проведения работ. За нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.
В Роспотребнадзоре сообщили, что штраф уже оплачен.