Предпринимателя из Красноярского края оштрафовали за неправильную обработку квартиры от тараканов

Жительница одной из квартир решила провести обработку от тараканов и связалась с исполнителем по номеру из рекламы. В назначенный день мастер обработал квартиру «холодным дымом» и уехал. Через некоторое время после обработки соседи почувствовали удушливый запах. У некоторых жильцов начался кашель.