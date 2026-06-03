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Предпринимателя из Красноярского края оштрафовали за неправильную обработку квартиры от тараканов

В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали после жалоб жителей многоквартирного дома на улице Бортникова.

В Зеленогорске предпринимателя оштрафовали после жалоб жителей многоквартирного дома на улице Бортникова. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Жительница одной из квартир решила провести обработку от тараканов и связалась с исполнителем по номеру из рекламы. В назначенный день мастер обработал квартиру «холодным дымом» и уехал. Через некоторое время после обработки соседи почувствовали удушливый запах. У некоторых жильцов начался кашель.

После жалоб жителей специалисты Роспотребнадзора провели проверку и установили нарушения. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель при оказании услуги не соблюдал технологию приготовления рабочих растворов для обработки.

Также исполнитель не проинформировал заказчика о правилах безопасности до и после проведения работ. За нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Роспотребнадзоре сообщили, что штраф уже оплачен.