В Красноярске мошенники забрали у пенсионеров 13,5 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанет студент одного из вузов, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, в октябре прошлого года в дежурную часть обратилась жительница Красноярска 1965 года рождения. Женщина рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный, представившийся техником телефонной компании. Он сообщил о замене старых кабелей на оптоволоконные и попросил продиктовать паспортные данные якобы для смены абонентского номера.
На следующий день с краснояркой связался мнимый представитель силовых структур. Он заявил, что после передачи данных на ее имя якобы оформили кредиты на 4 млн рублей, а деньги переводятся в недружественную страну. Женщине посоветовали оформить займы и перевести средства на «безопасный счет», однако банк отказал ей в выдаче денег. После этого мошенники сообщили пенсионерке, что ее квартира якобы переписана на других лиц. Чтобы вернуть жилье, женщину убедили продать недвижимость и передать деньги «инкассатору» для последующего «самовыкупа» у государства.
Красноярка продала квартиру за 3,5 млн рублей, положила деньги в пакет и сбросила его с балкона курьеру. Тот забрал средства и оставил их в месте, указанном мошенниками. Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался студент одного из вузов Красноярска 2006 года рождения.
Также выяснилось, что обвиняемый еще дважды забирал деньги у жителя Железногорска. Потерпевший приезжал в Красноярск и передавал ему личные накопления. Общая сумма составила 10 млн рублей. Всего, по данным следствия, курьер забрал у двух пенсионеров 13,5 млн рублей.
Расследование уголовного дела о мошенничестве завершено. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы передадут в суд.