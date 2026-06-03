В Красноярске мошенники забрали у пенсионеров 13,5 млн рублей

На следующий день с краснояркой связался мнимый представитель силовых структур. Он заявил, что после передачи данных на ее имя якобы оформили кредиты на 4 млн рублей, а деньги переводятся в недружественную страну. Женщине посоветовали оформить займы и перевести средства на «безопасный счет», однако банк отказал ей в выдаче денег. После этого мошенники сообщили пенсионерке, что ее квартира якобы переписана на других лиц. Чтобы вернуть жилье, женщину убедили продать недвижимость и передать деньги «инкассатору» для последующего «самовыкупа» у государства.