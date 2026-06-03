Юрист объяснил, можно ли пользоваться чужой транспортной картой

По её словам, передавать можно только обычные, не привязанные к конкретному человеку карты. «Такие проездные билеты, как неименная карта “Тройка”, можно передавать другим. Передача льготных билетов запрещена, поскольку они подтверждают льготу конкретного человека», — пояснила Мурашкина.