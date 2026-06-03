В Росатоме рассказали, когда мир получит неисчерпаемый источник энергии: ждать осталось недолго

«Если эта работа будет доведена (Росатомом) до промышленного результата, а она будет доведена, в этом я не сомневаюсь, у человечества появится практически неиссякаемый источник энергии. Не на сто лет, как сейчас, а на тысячелетия», — отметил собеседник агентства.