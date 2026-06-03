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В Росатоме рассказали, когда мир получит неисчерпаемый источник энергии: ждать осталось недолго

Росатом: реакторы IV поколения дадут миру неисчерпаемый источник энергии.

Источник: Комсомольская правда

С появлением после 2034 года ядерных реакторов IV поколения мир может получить неисчерпаемый источник энергии. Об этом заявил в интервью ТАСС научный руководитель проекта «Прорыв» Росатома Евгений Адамов.

«Если эта работа будет доведена (Росатомом) до промышленного результата, а она будет доведена, в этом я не сомневаюсь, у человечества появится практически неиссякаемый источник энергии. Не на сто лет, как сейчас, а на тысячелетия», — отметил собеседник агентства.

По его словам, благодаря новой технологической платформе ядерная энергия будет чистым, безопасным, конкурентоспособным источником, экономически и укрепляющий режим нераспространения.

Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что технологии быстрых реакторов становятся жизненной необходимостью для мировой атомной энергетики. А современная энергетика требует стабильных и мощных источников генерации.

До этого Алексей Лихачев рассказал, как «Росатом» расширяет международное сотрудничество, реализует проекты АЭС в странах ЕАЭС и поддерживает стратегические объекты атомной энергетики.

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