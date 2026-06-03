В Росатоме рассказали, когда мир получит неисчерпаемый источник энергии: ждать осталось недолго

С появлением после 2034 года ядерных реакторов IV поколения мир может получить неисчерпаемый источник энергии. Об этом заявил в интервью ТАСС научный руководитель проекта «Прорыв» Росатома Евгений Адамов.
«Если эта работа будет доведена (Росатомом) до промышленного результата, а она будет доведена, в этом я не сомневаюсь, у человечества появится практически неиссякаемый источник энергии. Не на сто лет, как сейчас, а на тысячелетия», — отметил собеседник агентства.
По его словам, благодаря новой технологической платформе ядерная энергия будет чистым, безопасным, конкурентоспособным источником, экономически и укрепляющий режим нераспространения.
Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что технологии быстрых реакторов становятся жизненной необходимостью для мировой атомной энергетики. А современная энергетика требует стабильных и мощных источников генерации.