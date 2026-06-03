В Перми на эспланаде пройдет краевой Сабантуй

Он начнется в 12 часов с парада участников. В 13.00 состоится концерт с участием творческих коллективов Прикамья и Татарстана. В это же время пройдут соревнования по национальной борьбе на поясах «Корэш». Победитель получит звание «Батыр Сабантуя» и ценный приз. Все желающие смогут посоревноваться в поднятию гири, бегу с коромыслом, перетягиванию каната, бою мешками и другим традиционным забавам.