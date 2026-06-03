В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС

«Открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС “ТЭС” с 10 утра. АЗС “ТЭС” на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра», — сообщил губернатор.
Он уточнил, что за ночь и утро власти города смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.
При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры.
«Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей», — пояснил Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.