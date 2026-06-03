Комары в ЮАР заразили туристку из Подмосковья опасным вирусом

В Химках у 38-летней женщины, вернувшейся из поездки по странам Африки, врачи выявили лихорадку денге. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в мае она побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве, посетила национальный парк Крюгера и водопад Виктория. Именно там, по мнению туристки, ее сильно покусали комары — переносчики опасного вируса. Раньше о распространении денге в ЮАР не сообщалось, но сейчас, как пишет SHOT, переносчики встречаются и в ЮАР, и в Зимбабве.
Вернувшись в Москву 18 мая, женщина чувствовала себя нормально, но спустя пять дней у нее резко поднялась температура, появилась сильная слабость. Состояние ненадолго улучшилось, но через сутки недомогание вернулось: температура подскочила до 38,7 градуса, начались головные боли, ломота в костях, а затем руки и спину покрыла сыпь. Врачи сначала подозревали малярию или гепатит из-за волнообразного течения лихорадки, но после комплексного обследования диагностировали денге. Сейчас пациентка принимает назначенные лекарства.
С начала 2026 года в Африке зарегистрировано 658 случаев заболевания денге — в Мавритании, Мали, Сенегале и ЦАР.