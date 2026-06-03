Комары в ЮАР заразили туристку из Подмосковья опасным вирусом

В Химках у 38-летней женщины, вернувшейся из поездки по странам Африки, врачи выявили лихорадку денге. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в мае она побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве, посетила национальный парк Крюгера и водопад Виктория. Именно там, по мнению туристки, ее сильно покусали комары — переносчики опасного вируса. Раньше о распространении денге в ЮАР не сообщалось, но сейчас, как пишет SHOT, переносчики встречаются и в ЮАР, и в Зимбабве.