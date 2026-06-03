Жительница Красноярска вышла замуж за гражданина Нигерии

2 июня в Красноярске образовалась интернациональная семья. Татьяна Красноярская (девичья фамилия невесты) заключила брак с гражданином Федеративной Республики Нигерия Прешес Исреалом. Молодожены теперь носят общую фамилию — Эмиола.
— Воистину любовь не знает преград — ни государственных границ, ни различий в культуре или вероисповедании, — говорят в Агентстве ЗАГС по Красноярскому краю.
В нашем крае это не первая история. 24 апреля 2026 года свои отношения зарегистрировали Юн Вон из Южной Кореи и Дарья Полякова из Ачинска. Пара познакомилась, когда девушка приехала в Южную Корею туристом. Молодой человек сразу заприметил русскую девушку. Три года они строили отношения на расстоянии и, наконец, воссоединились.