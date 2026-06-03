Жительница Красноярска вышла замуж за гражданина Нигерии

В нашем крае это не первая история. 24 апреля 2026 года свои отношения зарегистрировали Юн Вон из Южной Кореи и Дарья Полякова из Ачинска. Пара познакомилась, когда девушка приехала в Южную Корею туристом. Молодой человек сразу заприметил русскую девушку. Три года они строили отношения на расстоянии и, наконец, воссоединились.