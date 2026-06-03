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Девочка погибла при падении батута из-за штормового ветра в Канаде

Мощный порыв ветра в канадском Монреале поднял в воздух надувной замок, внутри которого играли дети — в результате погиб один ребенок, еще 11 человек пострадали. Об этом случае рассказали в The New York Times.

Мощный порыв ветра в канадском Монреале поднял в воздух надувной замок, внутри которого играли дети — в результате погиб один ребенок, еще 11 человек пострадали. Об этом случае рассказали в The New York Times.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 мая, на уличном празднике. На вызов спасатели прибыли через шесть минут после звонка. Всего медпомощь потребовалась семи взрослым и четырем детям.

Позже представитель коронера Квебека подтвердил факт смерти одной из госпитализированных девочек и объявил о начале расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Мэр района ЛаСалль выразила соболезнования жителям, отметив, что местное сообщество глубоко потрясено этой трагедией. Мероприятие было приурочено к католическому торжеству — празднику посещения Пресвятой Девой Марией святой Елисаветы.

До этого в Уфе сильный ветер поднял в воздух надувные батуты, на которых играли дети. Инцидент произошел во дворе в районе Затон. Четверо детей пострадали, двух пришлось госпитализировать.

Кроме того, ранее надувной замок, внутри которого находились дети, взлетел на высоту 12 метров в южноафриканском городе Крюгерсдорп. Дети выпали на землю. Всего пострадало несколько ребят, двое получили серьезные травмы.

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