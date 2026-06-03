Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
«В первую декаду июня идет тенденция на потепление. С каждым днем будет становиться теплее, и вероятность остатков будет уменьшаться. Погода налаживается, формируется антициклон… Учитывая, что уже много дождей вылилось, в ближайшее время серьезных осадков ждать не стоит», — сказал ученый.
По его словам, температура в Нижегородской области и в средней полосе России в июне прогнозируется в пределах нормы, аномальной жары не ожидается.
«Июнь будет летним месяцем в пределах нормы. Если для мая температура плюс 30 — это аномалия, то в июне на несколько дней очень часто температура поднимается до +30 и даже выше. Абсолютный рекорд был в 2010 году, когда в июне было плюс 37, в июле — плюс 40, в августе — плюс 38. Было очень жарко, пожары были, тогда все горело… Вот это аномалия. А плюс 30 — это случается практически каждое лето. Два-три дня таких каждый летний месяц — это норма», — отметил эксперт.