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23% нижегородцев хотят видеть роботов-доставщиков в городе

Нижний Новгород оказался в тройке самых консервативных мегаполисов России, где жители с опаской относятся к роверам.

Только 23% нижегородцев хотели бы, чтобы заказы им привозил робот-доставщик, а не человек. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса среди экономически активных жителей мегаполиса, пользующихся доставкой.

При этом 44% респондентов из Нижнего Новгорода категорически не готовы принимать роботизированную доставку, а еще 33% опрошенных затруднились с ответом. Город вошел в топ-3 самых осторожных по отношению к роверам мегаполисов, уступив по уровню недоверия лишь Омску и Санкт-Петербургу.

Среди главных опасений жителей мегаполисов — невозможность доставить заказ до двери, утрата человеческого общения, риск вандализма и дорожных ЧП, а также возможное сокращение рабочих мест. Для сравнения, активнее всего автоматизацию поддерживают в Перми, где за роботов высказались 36% опрошенных.

Ранее сообщалось, что нижегородцы рассказали о планах на летний отпуск.