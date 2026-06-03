23% нижегородцев хотят видеть роботов-доставщиков в городе

Только 23% нижегородцев хотели бы, чтобы заказы им привозил робот-доставщик, а не человек. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса среди экономически активных жителей мегаполиса, пользующихся доставкой.
При этом 44% респондентов из Нижнего Новгорода категорически не готовы принимать роботизированную доставку, а еще 33% опрошенных затруднились с ответом. Город вошел в топ-3 самых осторожных по отношению к роверам мегаполисов, уступив по уровню недоверия лишь Омску и Санкт-Петербургу.
Среди главных опасений жителей мегаполисов — невозможность доставить заказ до двери, утрата человеческого общения, риск вандализма и дорожных ЧП, а также возможное сокращение рабочих мест. Для сравнения, активнее всего автоматизацию поддерживают в Перми, где за роботов высказались 36% опрошенных.
Ранее сообщалось, что нижегородцы рассказали о планах на летний отпуск.