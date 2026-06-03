23% нижегородцев хотят видеть роботов-доставщиков в городе

При этом 44% респондентов из Нижнего Новгорода категорически не готовы принимать роботизированную доставку, а еще 33% опрошенных затруднились с ответом. Город вошел в топ-3 самых осторожных по отношению к роверам мегаполисов, уступив по уровню недоверия лишь Омску и Санкт-Петербургу.