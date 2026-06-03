«Изучено на трех видах опухолей». В Беларуси ученые разрабатывают уникальный препарат против рака легких, аналогов которому нет в мире

Белорусские ученые разрабатывают уникальный препарат против рака легких, аналогов которому нет в мире. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.
Разработка ведется в Институте физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси. В основе препарата — соединения циклопептиды, показавшие высокую активность в борьбе со злокачественными клетками в ходе доклинических испытаний.
— Было обнаружено, что циклопептид обладает еще и противоопухолевой активностью, причем на трех видах опухолей было изучено, — обратила внимание заведующая отделом лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН Беларуси Зоя Куваева.
По ее словам, сейчас готовят документы на подачу в Центр экспертиз и испытаний, чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний.
Тем временем Минздрав Беларуси утвердил новый алгоритм ранней диагностики рака для людей 50−70 лет: «Прошло менее 15 лет — вы в группе риска».
Кстати, ученые разрабатывают белорусский препарат для лечения генной болезни детей, курс терапии при которой стоит десятки миллионов долларов.