В Красноярске студент-иностранец заплатил за фото с совами семь тысяч рублей

В центре Красноярска фотографы предложили студентам-иностранцам сделать снимок с совами «за небольшую плату», а потом потребовали крупную сумму и не давали уйти. Такую историю молодой человек из Казахстана рассказал журналистам «Проспекта Мира».
Парень с девушкой учатся в СФУ: он — на айтишника, а она — на филолога. 1 июня вечером они гуляли по набережной, и в какой-то момент к ним подошла пара, которые держали в руках птиц.
Сначала паре предложили погладить пернатых, а потом сфотографироваться с ними «за небольшую плату». Позже незнакомцы назвали сумму — семь тысяч рублей.
— Я сказал, что это очень дорого, и предложил просто удалить фото. Но они сказали: «Услуга уже оказана», — говорит студент.
Деньги перевели по QR-кодам. Позже парень позвонил в полицию и написал заявление.
В полиции нашим коллегам сообщили, что уже проводят проверку. Кроме того, все материалы сотрудники направят в службу по ветеринарному надзору и администрацию Центрального района.
Кстати, летом 2025 года из красноярского эко-парка «Гремячая грива» сотрудник администрации выгнала людей, которые за деньги предлагали сфотографироваться с совой.
Напомним, предпринимателям запрещено катать людей на лошадях, пони и оленях (речь, конечно, не идет об ипподроме или специализированных конных клубах), а также устраивать фотосессии с совами, соколами и прочими дикими птицами.
И это не какое-то нововведение: такой запрет действует с 2019 года на всей территории РФ.