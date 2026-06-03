Пенсионер из Перми лишился 4 млн рублей из-за действий мошенников

Как выяснили полицейские, в начале марта 2026 года жителю Перми 1957 года рождения позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать код из СМС для получения посылки. Через некоторое время потерпевший обнаружил в личном кабинете «Госуслуг» доверенность на чужое имя. Пенсионер перезвонил по номеру «горячей линии», который был указан в фиктивном документе. Там ему рассказали, что по доверенности деньги могут уйти на финансирование ВСУ, но пообещали оказать содействие в их сохранности.