Сильнейшая за 1,5 месяца вспышка произошла на Солнце ночью 3 июня 2026 года

При этом ученые отметили, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на подобный взрыв. Ситуация начала осложняться в середине 2 июня, с тех пор там фиксируются вспышки примерно каждые семь часов, и их интенсивность нарастает.