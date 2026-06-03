Сильнейшая за 1,5 месяца вспышка произошла на Солнце ночью 3 июня 2026 года

Сильную вспышку балла М9.3 зафиксировали на Солнце ночью во вторник, 3 июня. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, она стала мощнейшей за полтора месяца.
При этом ученые отметили, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на подобный взрыв. Ситуация начала осложняться в середине 2 июня, с тех пор там фиксируются вспышки примерно каждые семь часов, и их интенсивность нарастает.
— Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к голубой планете Земля. Но объективные средства контроля выброс плазмы пока не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной, — передает Telegram-канал лаборатории.
Ранее ученые обнаружили на Солнце группы пятен колоссальных размеров. Согласно прогнозам специалистов, это явление может стать одним из самых опасных за последние годы. Крупные группы солнечных пятен напрямую коррелируют с мощностью солнечных вспышек: чем больше активная область, тем сильнее могут быть вспышки, черпающие энергию из магнитного поля звезды.