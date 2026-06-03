Политолог оценил, решатся ли США на сухопутную операцию в Иране

На данный момент Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться ударами, несмотря на попытки сторон договориться о перемирии. Как сообщается, американские военные силы нанесли удары по иранскому острову Кешм, объяснив это необходимостью самообороны. В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке на штаб-квартиру 5-го флота США с применением ракет и беспилотников.