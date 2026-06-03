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Политолог оценил, решатся ли США на сухопутную операцию в Иране

Пентагон вряд ли реализует наземную операцию в Иране. Гораздо более вероятный сценарий — возобновление массированных авиаударов по территории республики. Такой прогноз в беседе с ИС «Вести» озвучил политолог Юрий Светов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, подготовка к новой фазе конфликта уже идет полным ходом. Соединенные Штаты перебрасывают силы и наращивают присутствие в регионе.

«Американцы готовятся к следующему этапу войны. Накапливают вооружение, меняют корабли, которые там находятся в регионе, подтягивают, видимо, авианосные соединения. Вряд ли они решатся на сухопутную операцию, а вот новый этап атак ракетами, самолетами, военно-морским флотом, он, мне кажется, близок», — рассказал Светов ИС «Вести».

На данный момент Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться ударами, несмотря на попытки сторон договориться о перемирии. Как сообщается, американские военные силы нанесли удары по иранскому острову Кешм, объяснив это необходимостью самообороны. В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке на штаб-квартиру 5-го флота США с применением ракет и беспилотников.

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