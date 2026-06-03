МВД раскрыло методы проверки подлинности уведомлений от Telegram

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России обнародовало способы распознавания фальшивых сообщений от администрации Telegram. Как отметили в ведомстве, официальные аккаунты мессенджера никогда не имеют статуса «был (а) недавно» и не предлагают пользователям добавить себя в контакты. Это одни из главных маркеров подлинности.
Схема мошенников выглядит так: жертва получает уведомление якобы от администрации Telegram с угрозой скорого удаления учетной записи. Пользователю предлагают срочно «отменить процедуру», после чего он переходит по ссылке или нажимает на кнопку. В этот момент злоумышленники получают код авторизации и полный доступ к аккаунту. В МВД также советуют обращать внимание на дату создания и страну регистрации отправителя: если «официальный представитель» зарегистрирован в 2024—2025 годах или привязан к неожиданной стране — это серьезный повод усомниться в его подлинности.