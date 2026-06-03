Максимальное декретное пособие в России почти достигло миллиона рублей: от чего оно зависит

Также женщины получают ежемесячную поддержку до полутора лет ребенка. Для работающего родителя максимальная выплата с февраля превышает 83 тысячи рублей в месяц, а для неработающего — 10,7 тысячи рублей. Отдельно Изотова отметила, что с сентября 2025 года пособие для студенток очной формы рассчитывают из прожиточного минимума в регионе, а не из стипендии.