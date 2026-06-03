В этом году в Самарской области создадут три новых памятника природы

В 2026 году ведомство установит более 120 аншлагов и 46 стендов на памятниках природы в десяти районах. Собираются усилить контроль на пяти самых посещаемых туристами ООПТ: «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Рачейская тайга», «Семь ключей», «Подвальские террасы». Координаторы следят за порядком, фиксируют нарушения и разъясняют правила посещения.