Нижегородская область попала в лидеры по профилактике социального сиротства

Нижегородская область занимает лидирующие позиции в сфере профилактики социального сиротства. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова‑Белова, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
В регионе реализуется Концепция Единой модели помощи детям — она направлена на развитие системы социального обслуживания семей и профилактику социального сиротства. Ключевые задачи: увеличить число благополучных семей за счёт поддержки тех, кто оказался в кризисной ситуации, и сократить за 5 лет количество детей в социальных учреждениях в 4 раза.
Результаты уже заметны: со второго полугодия 2025 года среднее число детей, ежедневно находящихся в стационарах, снизилось на 33% и составляет 800−900 человек.
Координацию работы обеспечивает АНО Ресурсный центр «Дети в семье», созданный правительством региона. В рамках развития внестационарных форм помощи семьям предлагаются:
комплексное сопровождение в кризисных ситуациях;
консультации психологов и юристов;
клубы «Устойчивая семья» для обмена опытом и укрепления семейных отношений.
Особое внимание уделяется родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: для них организованы специализированные клубы поддержки.
Главная цель всех инициатив — обеспечить счастье детей и их воспитание в заботливых семьях.
Ранее меры поддержки нижегородцев с инвалидностью обсудили депутаты ЗСНО.