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Нижегородская область попала в лидеры по профилактике социального сиротства

Особое внимание уделяется родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: для них организованы специализированные клубы поддержки.

Нижегородская область занимает лидирующие позиции в сфере профилактики социального сиротства. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова‑Белова, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.

В регионе реализуется Концепция Единой модели помощи детям — она направлена на развитие системы социального обслуживания семей и профилактику социального сиротства. Ключевые задачи: увеличить число благополучных семей за счёт поддержки тех, кто оказался в кризисной ситуации, и сократить за 5 лет количество детей в социальных учреждениях в 4 раза.

Результаты уже заметны: со второго полугодия 2025 года среднее число детей, ежедневно находящихся в стационарах, снизилось на 33% и составляет 800−900 человек.

Координацию работы обеспечивает АНО Ресурсный центр «Дети в семье», созданный правительством региона. В рамках развития внестационарных форм помощи семьям предлагаются:

комплексное сопровождение в кризисных ситуациях;

консультации психологов и юристов;

клубы «Устойчивая семья» для обмена опытом и укрепления семейных отношений.

Особое внимание уделяется родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: для них организованы специализированные клубы поддержки.

Главная цель всех инициатив — обеспечить счастье детей и их воспитание в заботливых семьях.

Ранее меры поддержки нижегородцев с инвалидностью обсудили депутаты ЗСНО.