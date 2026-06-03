Нижегородская область попала в лидеры по профилактике социального сиротства

В регионе реализуется Концепция Единой модели помощи детям — она направлена на развитие системы социального обслуживания семей и профилактику социального сиротства. Ключевые задачи: увеличить число благополучных семей за счёт поддержки тех, кто оказался в кризисной ситуации, и сократить за 5 лет количество детей в социальных учреждениях в 4 раза.