Главный судебный пристав проведёт приём граждан в Хабаровске 10 июня

Для получения ответов на вопросы, связанные с исполнением исполнительных производств, граждане могут обратиться к начальнику структурного подразделения (старшему судебному приставу), его заместителю или к судебному приставу-исполнителю, в чьём производстве находится дело. Также можно прийти непосредственно в аппарат Главного управления 10 июня в День приёма граждан. Приём будет проходить в порядке живой очереди с 12:00 до 20:00.