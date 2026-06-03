Главный судебный пристав проведёт приём граждан в Хабаровске 10 июня

В Хабаровске 10 июня 2026 года пройдёт приём граждан по вопросам исполнения судебных решений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организует консультативную помощь. Приём проведёт руководитель Главного управления — главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области, его заместители, а также начальники отделов аппарата.
Мероприятие состоится 10 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 по местному времени по адресу: улица Карла Маркса, дом 60 Б, город Хабаровск. Предварительная запись осуществляется по телефону. Номера для связи можно найти на официальном сайте ведомства.
Также 10 июня в это же время будут принимать граждан начальники структурных подразделений — старшие судебные приставы и их заместители. Приём пройдёт по месту нахождения каждого подразделения. Адреса и телефоны размещены на официальном интернет-сайте Главного управления в разделе «Контакты».
Для получения ответов на вопросы, связанные с исполнением исполнительных производств, граждане могут обратиться к начальнику структурного подразделения (старшему судебному приставу), его заместителю или к судебному приставу-исполнителю, в чьём производстве находится дело. Также можно прийти непосредственно в аппарат Главного управления 10 июня в День приёма граждан. Приём будет проходить в порядке живой очереди с 12:00 до 20:00.
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