Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный судебный пристав проведёт приём граждан в Хабаровске 10 июня

Задать вопросы об исполнительных производствах можно будет с 12 до 20 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 10 июня 2026 года пройдёт приём граждан по вопросам исполнения судебных решений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организует консультативную помощь. Приём проведёт руководитель Главного управления — главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области, его заместители, а также начальники отделов аппарата.

Мероприятие состоится 10 июня 2026 года с 12:00 до 20:00 по местному времени по адресу: улица Карла Маркса, дом 60 Б, город Хабаровск. Предварительная запись осуществляется по телефону. Номера для связи можно найти на официальном сайте ведомства.

Также 10 июня в это же время будут принимать граждан начальники структурных подразделений — старшие судебные приставы и их заместители. Приём пройдёт по месту нахождения каждого подразделения. Адреса и телефоны размещены на официальном интернет-сайте Главного управления в разделе «Контакты».

Для получения ответов на вопросы, связанные с исполнением исполнительных производств, граждане могут обратиться к начальнику структурного подразделения (старшему судебному приставу), его заместителю или к судебному приставу-исполнителю, в чьём производстве находится дело. Также можно прийти непосредственно в аппарат Главного управления 10 июня в День приёма граждан. Приём будет проходить в порядке живой очереди с 12:00 до 20:00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru