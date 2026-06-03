Хабаровчан приглашают на экскурсию в день рождения Александра Пушкина

Литературную экскурсию по Хабаровску проведет профессор высшей школы русской филологии ТОГУ Виктория Приходько. В 17:00 группа встретится возле памятника А. С. Пушкину и пройдет через парк «Динамо» и площадь им. Ленина на улицу Пушкина, в районе городских прудов. Виктория Константиновна расскажет факты из биографии поэта, о которых не сообщат в школе, а также о связанных с именем Пушкина достопримечательностях Хабаровска; истории создания памятника поэту в краевой столице; установленных в разных городах двойниках монумента и предположениях о том, кто же был его автором. Гостей ждут интеллектуальные игры и призы.