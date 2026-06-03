Хабаровчан приглашают на экскурсию в день рождения Александра Пушкина

Юных хабаровчан и их родителей приглашают на мероприятия праздничной программы «Вслед за пушкинской строкой», посвящённой 227-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. Гостей ждут игры, мастер-классы и экскурсия по городу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 5 и 6 июня приглашает гостей на празднование 227-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Праздничная программа Пушкинских дней включит просветительские мероприятия, игры, виртуальные экскурсии по Пушкинским местам, мастер-классы, викторины и экскурсию по местам Хабаровска, связанным и именем великого поэта.
В библиотеке 5 июня в 10:00 пройдет литературное путешествие «Там, на неведомых дорожках…». Гостей ждут конкурсы, работа интерактивных площадок.
«Встреча поколений» пройдет у памятника Пушкину — на площадке возле здания педагогического института ТОГУ 6 июня с 12:00. По давней традиции, хабаровчане возложат цветы к памятнику и прочитают любимые произведения классика. Встреча пройдет в рамках Всероссийской акции «Декламируй».
В тот же день, 6 июня, с 12:00 до 16:00 в краевом парке им. Н. Н. Муравьёва-Амурского откроется летний читальный зал. Сотрудники библиотеки проведут просветительскую программу «Пушкин рядом», организуют книжно-иллюстративную выставку.
Литературную экскурсию по Хабаровску проведет профессор высшей школы русской филологии ТОГУ Виктория Приходько. В 17:00 группа встретится возле памятника А. С. Пушкину и пройдет через парк «Динамо» и площадь им. Ленина на улицу Пушкина, в районе городских прудов. Виктория Константиновна расскажет факты из биографии поэта, о которых не сообщат в школе, а также о связанных с именем Пушкина достопримечательностях Хабаровска; истории создания памятника поэту в краевой столице; установленных в разных городах двойниках монумента и предположениях о том, кто же был его автором. Гостей ждут интеллектуальные игры и призы.
Экскурсия пройдет в рамках просветительского проекта «Шел по городу писатель…» — части писательского курса «Авторучка». Во время прогулок по Хабаровску с профессором филологии участники узнают об истории городских улиц, названных в честь писателей России — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Гайдара, П. С. Комарова, Н. В. Гоголя.