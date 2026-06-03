В результате атаки БПЛА на Санкт-Петербург пострадали несколько человек

Утром 3 июня БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал Беглов.
Губернатор же Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона ночью было сбито 59 беспилотников. «В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет», — добавил он.
В Енакиево Донецкой Народной республики в результате ударной атаки БПЛА по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. «Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Смоленской области при тушении пожара в результате падения обломков беспилотника погибли два сотрудника МЧС России. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, написал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.