Котюков провёл прямой эфир

Формат прямого общения главы региона с жителями Красноярского края давно стал эффективным инструментом не только решения точечных проблем, но и настройки работы всей системы управления. Очередная прямая линия губернатора Михаила Котюкова впервые прошла на площадке Национального центра «Россия» на Енисее.
За несколько часов эфира, который транслировался сразу на трёх телеканалах и в соцсетях, были затронуты самые острые темы — дороги, экология, привлечение врачей в муниципалитеты. Однако нашлось место и для тёплых человеческих историй, и для искренней благодарности за работу.
На связи с жителями.
На прямую линию поступило более 2,5 тыс. обращений. Глава региона успел ответить в прямом эфире более чем на два десятка вопросов, однако подчеркнул, что ни одно обращение не останется без внимания.
Главный посыл, который Михаил Котюков адресовал управленцам на местах, — на проблемы людей нужно реагировать быстро и без указки сверху. Показательным стал пример из деревни Степаново Иланско-Нижнеингашского округа. Местная жительница Анна Степаненко пожаловалась на огромный тополь возле дома: при сильном ветре его сучья ломались, падали на крышу и пробивали шифер. Женщина неоднократно обращалась в местные органы власти, но проблема не решалась. Опасное дерево спилили лишь тогда, когда жалоба попала на прямую линию.
Глава региона жёстко отреагировал на подобный подход.
«Честно говоря, странно, что руководители ждали, пока вопрос сам долетит до губернатора. Коллеги, так делать точно не надо. Оперативно реагируйте на обращения жителей. Это простой вопрос, каждый из вас может решить его на месте и достаточно оперативно. Внимательней к людям надо быть. Встречайтесь с ними, проводите свои прямые эфиры. Такие вопросы не требуют подвигов, достаточно организовать работу на местном уровне», — подчеркнул Михаил Котюков.
Губернатор в ходе прямой линии дал ряд поручений руководителям территорий, на которые они незамедлительно отреагировали. Например, Норильск. Елена Арнаутова, проживающая на улице Югославской, 46, рассказала, что уже четвёртый год подряд в доме протекает кровля. Вода заливает квартиры и подъезд, однако управляющая компания разводит руками, а капитальный ремонт запланирован лишь на 2035−2037 годы.
Губернатор поручил главе Норильска Дмитрию Карасёву немедленно выехать по адресу.
«Нужно доехать до этого адреса, посмотреть и найти быстрое решение вместе с УК, как эту проблему устранить. А дальше уже системно заниматься капремонтом всего дома», — отметил Михаил Котюков, добавив, что в июне планирует рабочую командировку в Норильск и лично заедет проверить этот дом.
Детские мечты.
Прямая линия — это не только жалобы на недоработки, но и трогательные человеческие истории. Так, 11-летний Николай Пряников из Сосновоборска записал видеообращение, в котором рассказал о своей любви к поездам.
«Когда я был маленьким, я катался пассажиром в электричке ЭД4М. Я бы хотел попросить помочь сбыться моей мечте — прокатиться в кабине поезда. И я бы очень хотел, чтобы, когда я вырасту, из Красноярска в Сосновоборск ходила электричка. А я бы получил образование и работал на ней машинистом», — искренне поделился мальчик.
Губернатор не оставил просьбу без внимания и пообещал организовать для Коли настоящую экскурсию по железной дороге.
«Мечте точно нужно дать возможность сбыться. Я думаю, что мы вместе с Колей попросимся на экскурсию по Красноярской железной дороге, чтобы можно было посмотреть, как устроено рабочее место машиниста», — с улыбкой ответил глава региона.
Звучали в эфире и слова благодарности за уже решённые проблемы. Любовь Ильина из Ачинска напомнила, что в конце прошлого года обращалась к губернатору по поводу замороженного ремонта школы № 8. После вмешательства главы региона работы на объекте возобновились в кратчайшие сроки.
Контролировать по-новому.
Традиционно одной из самых горячих тем эфира стало состояние дорог. Дорожный фонд края на 2026 год составляет внушительную сумму — 27 млрд руб. В этом сезоне запланировано привести в порядок около 460 км региональных и местных магистралей. Губернатор заверил, что средства до муниципалитетов доведены заблаговременно, контракты заключены, подрядчики уже вышли на объекты.
Особое внимание уделили Красноярску, где жители жаловались на разбитые улицы, включая проспект Авиаторов. В 2026 году в краевой столице отремонтируют 52 участка дорог и четыре моста — Октябрьский, мост «777», путепроводы на Авиаторов и Пограничников. Общая протяжённость полотна составит 69 км, ремонт обойдётся в 2,46 млрд руб.
Михаил Котюков сделал акцент на кардинальном изменении подхода к контролю качества ремонта. По решению мэра Сергея Верещагина на проспекте Авиаторов работы были приостановлены до полного подтверждения соответствия асфальтовой смеси ГОСТу. Теперь контроль осуществляется на каждом этапе — от приёмки щебня и песка на карьере до проверки качества смеси на заводе и непосредственной укладки полотна. Губернатор потребовал от подрядчиков неукоснительного соблюдения технологий для обеспечения долговечности ремонта.
Остро встал вопрос и о пробках, которые неизбежно возникнут при ремонте сразу четырёх мостов. Губернатор согласился с горожанами в том, что одновременное тотальное перекрытие недопустимо. Перед администрацией Красноярска поставлена жёсткая задача синхронизировать график работ с трафиком. В часы пик и в пятничные вечера ремонт должен приостанавливаться, а основной объём работ необходимо перенести на ночное время.
Не остались без внимания и сельские территории. Жительница посёлка Предгорного Назаровского округа рассказала о критическом состоянии дороги до посёлка Степного: из-за огромных ям там с трудом проезжают школьные автобусы и скорая помощь. Михаил Котюков поручил главе округа и министру транспорта края срочно провести дополнительное грейдирование и представить комплексный план приведения дороги в нормативное состояние.
Экологичные котлы.
Тема экологии, особенно в период действия режима НМУ (неблагоприятных метеоусловий), традиционно волнует жителей региона. Одним из главных инструментов улучшения ситуации в частном секторе стал федеральный проект «Чистый воздух», предусматривающий перевод частных домов с угольных печей на автоматические твердотопливные котлы. Отвечая на вопрос жительницы Ачинска, губернатор отметил существенный прогресс в реализации программы.
«В Красноярске и Минусинске мы провели достаточно непростую работу. В первые годы реализации федерального проекта доверие среди жителей было не очень высокое. Сейчас темп набрали, Красноярск и Минусинск идут даже с опережением плана. Сегодня интерес очень высокий и отзывы хорошие. В этом году стартовали Ачинск и Лесосибирск. Прошу руководителей этих муниципальных образований уделять особое внимание разъяснительной работе среди населения», — заявил глава региона.
Цифры говорят сами за себя. В Красноярске в 2024 году на экологичные котлы перевели 1115 домов, в 2025-м — 1132 дома. В Минусинске эти показатели составили 200 и 530 домов соответственно. В 2026 году программа набирает обороты, так как запланирован перевод 291 дома в Лесосибирске, 177 в Ачинске и 684 в Минусинске. Важная новость прозвучала для жителей краев 1f40 ой столицы, где благодаря поддержке Минприроды РФ изначальный план на текущий год был увеличен вдвое. Современное оборудование установят в 714 домах вместо 359.
Более того, проект даёт серьёзный стимул местной экономике, загружая заказами региональные компании, производящие высокотехнологичное котельное оборудование.
Молодые врачи едут в округа.
Тема нехватки медицинских кадров в муниципалитетах края прозвучала одной из первых. Губернатор поспешил успокоить жителей края, отметив, что ситуация кардинально меняется. Если ещё несколько лет назад выпускники медуниверситета отказывались ехать в округа, то в этом году достигнут настоящий прорыв.
«Мы предварительно договорились о том, что 363 выпускника поедут работать в городские и районные больницы. Значительная часть из них — специалисты первичного звена, терапевты, педиатры, а также врачи 28 узких специальностей. И всего 50 выпускников останутся в Красноярске», — сообщил Михаил Котюков.
Молодые врачи отправятся спасать жизни в Ачинск, Богучаны, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Норильск, Ужур и ещё 14 муниципалитетов. Так, Ачинская межрайонная больница пополнится анестезиологом-реаниматологом и хирургом, в Большую Мурту поедет эндокринолог, в Назарово ждут терапевта и отоларинголога, а в Норильске — детского стоматолога и травматолога-ортопеда. Министру здравоохранения поручено детально изучить штатное расписание и справедливо распределить специалистов согласно потребностям районов.
Болезненный вопрос подняли мамы детей с инвалидностью из Минусинска, где нет условий для лечения зубов особенным детям под седацией или наркозом. Губернатор заверил, что проблема находится в стадии решения. В скором времени в Минусинской больнице введут в эксплуатацию новый корпус, где будут созданы все необходимые условия. Глава региона поручил Минздраву взять вопрос оказания специализированной стоматологической помощи таким детям на особый контроль.
Обсудили и инфраструктуру вокруг медучреждений. Жители Сосновоборска пожаловались на разбитую дорогу и парковку у поликлиники. Губернатор дал прямое поручение министрам транспорта, здравоохранения и главе города оперативно найти ресурсы и заасфальтировать территорию. А жителей красноярского микрорайона Солнечный глава региона порадовал новостью о долгожданном строительстве новой поликлиники. Земельный участок уже определён, контракт на разработку проектно-сметной документации заключён, деньги в бюджете зарезервированы.
К 400-летию.
Подготовка к 400-летию краевой столицы, которое город отметит в 2028 году, идёт полным ходом. Масштабные изменения коснутся прежде всего транспортного каркаса. Буквально за день до прямой линии в город прибыла партия из 12 современных газомоторных автобусов. Губернатор напомнил, что в прошлом году на маршруты уже вышли 150 новых машин, а в 2026-м парк пополнят ещё 155.
Продолжается работа над знаковыми объектами. Завершается подготовка проектной документации для строительства «Площади первых» — после утверждения Госэкспертизой там закипит работа. Здание и саму площадь возведут к юбилею, хотя техническое оснащение может продолжиться и после 2028 года. Также на контроле находится реконструкция цирка и проект строительства большого аквапарка.
Мгновенная реакция.
Прямая линия губернатора дала мощный импульс работе на местах. Не дожидаясь официальных протоколов, главы городов и округов начали решать озвученные проблемы прямо в ходе эфира.
Так, мэр Красноярска Сергей Верещагин оперативно решил проблему транспортной доступности нового Шинного кладбища. Уже на Троицу туда запустили тестовые автобусы, а с 10 июня они начнут ходить на постоянной основе по средам и выходным. Параллельно город решает задачу строительства полноценной дороги, для чего предстоит выкупить частные земли.
Глава Назаровского округа Александр Гейнрих сразу после эфира поручил профильным замам заняться аварийными дорогами до посёлка Предгорного и села Подсосного совместно с Минтрансом края и Ачинским ДРСУ.
В Минусинске глава округа Дмитрий Меркулов лично выехал к заявителям ещё до эфира, а после трансляции взял на личный контроль ситуацию с детской стоматологией. Кроме того, Меркулов договорился с местным кинопарком «Альянс» о 30-процентной скидке на билеты для людей с инвалидностью 1-й и 2-й группы.
Глава Ачинского округа Игорь Титенков сообщил, что по каждому поступившему вопросу уже назначены ответственные. А глава Дзержинско-Тасеевского округа Виктор Дергунов взял в работу инициативу жителей деревни Лукашино по обустройству мест отдыха, отметив, что проект можно реализовать по программе поддержки местных инициатив.
Резюмируя итоги масштабного эфира, Михаил Котюков подчеркнул, что формат открытого диалога зарекомендовал себя как один из лучших способов получения актуального среза реального положения дел в крае.
«Необходимо вникнуть в суть каждой проблемы, озвученной человеком, и найти решение. А если вопрос требует более масштабного подхода, мы готовы взять его. Каждый будет услышан», — подытожил губернатор.