Михайлова: нижегородцы стали активнее следить за здоровьем — пациенты все чаще обращаются к врачу с профилактической целью

«2025 год во многом стал прорывным для нижегородского здравоохранения. Сегодня наш регион входит в число субъектов-лидеров России по качеству медицинской помощи. За высокими показателями — колоссальная работа, в том числе по модернизации первичного звена здравоохранения. В прошлом году мы отремонтировали свыше 320 объектов здравоохранения по всему региону — это сравнимо с объемами работы за предшествующие пять лет. Активно продолжалась работа по строительству, закупке медицинского оборудования и специализированного транспорта, не менее важных составляющих материально-технической базы лечебных учреждений. Но без людей, без высококвалифицированных кадров, всё это не имело бы смысла. Наша главная сила и гордость — это сами медики, которые с большой отдачей относятся к своей работе. Вот уже третий год подряд мы поддерживаем позитивный тренд: в Нижегородской области в государственное здравоохранение приходит больше специалистов, чем уходит. Считаю, что именно работа с кадрами и реализация мер поддержки медиков остаются нашим главным приоритетом», — сказал Андрей Чечерин.