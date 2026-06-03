Михайлова: нижегородцы стали активнее следить за здоровьем — пациенты все чаще обращаются к врачу с профилактической целью

2 июня в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения региона. Специалисты подвели итоги работы всей отрасли государственного здравоохранения Нижегородской области в 2025 году. Кроме того, были определены приоритетные направления развития до конца текущего года.
В работе коллегии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр здравоохранения региона Галина Михайлова, представители региональных структур федеральных надзорных ведомств, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, руководители медицинских организаций и главные внештатные врачи-специалисты министерства.
Открывая заседание, Андрей Чечерин поблагодарил медицинских работников региона за ежедневный труд, высокий профессионализм и участие в реализации масштабных преобразований в отрасли.
«2025 год во многом стал прорывным для нижегородского здравоохранения. Сегодня наш регион входит в число субъектов-лидеров России по качеству медицинской помощи. За высокими показателями — колоссальная работа, в том числе по модернизации первичного звена здравоохранения. В прошлом году мы отремонтировали свыше 320 объектов здравоохранения по всему региону — это сравнимо с объемами работы за предшествующие пять лет. Активно продолжалась работа по строительству, закупке медицинского оборудования и специализированного транспорта, не менее важных составляющих материально-технической базы лечебных учреждений. Но без людей, без высококвалифицированных кадров, всё это не имело бы смысла. Наша главная сила и гордость — это сами медики, которые с большой отдачей относятся к своей работе. Вот уже третий год подряд мы поддерживаем позитивный тренд: в Нижегородской области в государственное здравоохранение приходит больше специалистов, чем уходит. Считаю, что именно работа с кадрами и реализация мер поддержки медиков остаются нашим главным приоритетом», — сказал Андрей Чечерин.
Галина Михайлова доложила о реализации в регионе национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Она подчеркнула, что по итогам 2025 года все задачи, поставленные перед регионом государством и губернатором Глебом Никитиным, были выполнены.
«Система нижегородского государственного здравоохранения — это в общей сложности около 60 тысяч медицинских и немедицинских работников. В прошлом году силами специалистов выполнено 576 тысяч госпитализаций и отработано более 15 миллионов посещений поликлиник. Особое внимание — нашей службе скорой медицинской помощи: ежедневно бригады медиков выезжают на две тысячи вызовов», — поделилась статистикой министр.
Галина Михайлова также рассказала о позитивных трендах, которые фиксируют нижегородские медики.
«Нижегородцы стали активнее следить за здоровьем: пациенты все чаще обращаются к врачу с профилактической целью. Если в 2024 году таких обращений было свыше 11,3 миллиона, то в 2025 году — на миллион больше. Это говорит о том, что мы эффективно пропагандируем здоровый образ жизни, правильно доносим до людей важность прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. По решению Минздрава России сегодня медицина в регионах встает на рельсы здорового долголетия. В Нижегородской области уже открыт первый профильный центр медицины здорового долголетия — он действует на базе Городской поликлиники № 7 Нижнего Новгорода», — подчеркнула глава ведомства.
Министр также акцентировала внимание коллег на развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня нижегородцам, которые нуждаются в такой диагностике или лечении, все реже нужно выезжать за пределы региона. Так, по итогам 2025 года в 90% случаев пациенты получили помощь на нижегородской земле.
«В прошлом году в наших клиниках высокотехнологичную медицинскую помощь получили 23 тысячи пациентов. С каждым годом этот показатель только растет. Это значит, что мы развиваемся как с медицинской, так и с научной точки зрения. Нашей глобальной цели по внедрению новых направлений высокотехнологичной медицины во многом поспособствует реализация флагманских региональных проектов “Квартал здоровья”, “Город здоровья” и “Семейный квартал”, — сообщила Галина Михайлова.
В ходе мероприятия также состоялась церемония награждения медицинских специалистов и коллективов лечебных учреждений.
За большой вклад в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества три специалиста получили медали министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества». Награды вручили тем, кто активно оказывал помощь российским бойцам: главному врачу ГКБ № 5 Нижнего Новгорода Сергею Богданову, заведующему 1-м хирургическим отделением НОКБ им. Н. А. Семашко Роману Зайцеву, а также заведующей отделением челюстно-лицевой хирургии НОКБ им. Н. А. Семашко Светлане Тишковой.
Коллектив Детской городской больницы № 17 Нижнего Новгорода удостоился благодарственного письма председателя Законодательного собрания Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения в городе. Аналогичную награду вручили и коллективу больницы скорой медицинской помощи Дзержинска.
«Сегодня мы обсудили, что все поставленные задачи были выполнены нижегородскими медиками. У нас нет сомнений, что и в этом году благодаря слаженной работе все планы будут успешно реализованы. Оперативное решение проблем и вопросов стало возможным благодаря личной поддержке и вниманию губернатора Глеба Сергеевича Никитина. Отмечу, что повышение качества и доступности медицинской помощи остается одной из приоритетных задач народной программы “Единой России”. И те награды, которые мы сегодня вручили, — это знак глубокого уважения к тем, кто ежедневно доказывает свой профессионализм делом», — сказала председатель комитета регионального Законодательного собрания по социальным вопросам, член фракции «Единая Россия» Наталья Смотракова.
Благодарственные письма министерства здравоохранения Российской Федерации получили главный врач ГКБ № 3 Нижнего Новгорода Дина Шакурова и заведующая гериатрическим отделением ГКБ № 3 Лидия Калинникова. Министерство отметило их усилия в организации и проведении курса лекций в рамках медико-социального проекта «Территория долголетия».
Заведующий отделом по координации и сопровождению оказания хирургической помощи НОКБ им. Н. А. Семашко Николай Емельянов получил благодарность губернатора Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство.
Еще три награды сотрудники нижегородских медучреждений получили за эффективную работу по оказанию медицинской помощи жителям региона. Так, благодарностью министра здравоохранения Нижегородской области отмечены коллектив Родильного дома № 1 Нижнего Новгорода, коллектив Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также коллектив Северного межрайонного медицинского центра.
Напомним, национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли для качественного увеличения продолжительности жизни населения России.
Национальный проект «Семья» включает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи в части поддержки материнства и детства.