Более 900 мужчин Красноярского края получили консультации по вопросам репродуктивного здоровья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В медицинских учреждениях региона прошла профилактическая акция «День мужского здоровья», в рамках которой особое внимание уделили диагностике и профилактике заболеваний репродуктивной системы у мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.
Представители сильного пола могли за один день пройти комплексное обследование и получить консультации специалистов. Программа включала осмотры и рекомендации хирурга и уролога, а при необходимости пациентов направляли на дополнительную диагностику.
Так, в Красноярской межрайонной поликлинике № 5 диспансеризацию прошли 32 человека. После осмотра у уролога каждому участнику дали рекомендации или направления на углублённое обследование.
Врач-уролог поликлиники № 5 Елена Хлебнова отметила, что профилактические осмотры позволяют выявлять скрытые заболевания: «Диспансеризация нужна, потому что многие мужчины даже не подозревают о своей патологии. При обследовании мы выявляем достаточно много вопросов, о которых должен знать каждый мужчина».
В Сосновоборской больнице акцент сделали на подготовке будущих отцов. Мужчинам рассказали о партнерских родах, а также провели практические занятия по уходу за новорожденными — учили пеленать, купать ребенка и правильно его держать.
Всего в рамках акции обследование прошли 1376 мужчин, консультации получили 928 человек, сообщает краевой минздрав.
Добавим, репродуктивный скрининг включен в программу всеобщей диспансеризации населения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».