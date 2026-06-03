Более 900 мужчин Красноярского края получили консультации по вопросам репродуктивного здоровья

Врач-уролог поликлиники № 5 Елена Хлебнова отметила, что профилактические осмотры позволяют выявлять скрытые заболевания: «Диспансеризация нужна, потому что многие мужчины даже не подозревают о своей патологии. При обследовании мы выявляем достаточно много вопросов, о которых должен знать каждый мужчина».