В Хабаровском крае безработным выделят 13,4 млн рублей на открытие бизнеса

В Хабаровском крае в этом году на поддержку начинающих предпринимателей из числа безработных направят 13,4 млн рублей, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Финансовую помощь смогут получить 645 жителей края, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Выплаты предназначены для открытия собственного дела через систему службы занятости.
В комитете по труду и занятости населения отметили, что мера поддержки даёт возможность людям реализовать предпринимательские идеи при отсутствии стартового капитала. Часть заявителей уже воспользовалась программой.
В качестве примера приводится житель района имени Лазо Дмитрий Сафонюк, отец троих детей и инвалид III группы. Весной 2026 года он обратился в кадровый центр «Работа России» и получил 250 тысяч рублей на запуск бизнеса.
На эти средства он планирует приобрести термокамеру для производства сухофруктов, копчёных и сушёных овощей, грибов и травяных чаёв.
По словам получателя поддержки, он рассчитывает на стабильный спрос на натуральные продукты и благодарит специалистов центра занятости за помощь в оформлении.
В комитете добавили, что чаще всего участники программы открывают бизнес в сфере услуг, обрабатывающих производств, строительства, а также научной и технической деятельности.
Уточнить информацию и получить консультацию можно в кадровых центрах по месту жительства или по телефону горячей линии 8 (800) 511−70−18.