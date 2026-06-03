Вылеты в Москву и Санкт-Петербург задержали в аэропорту Чкалова 3 июня

Кроме того, в Нижегородской области отменен режим беспилотной опасности, который действовал с вечера 2 июня. Несмотря на это, изменения в расписании затронули и ряд других рейсов. На данный момент также задерживаются прилеты самолетов из Москвы и Екатеринбурга.