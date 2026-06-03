Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылеты в Москву и Санкт-Петербург задержали в аэропорту Чкалова 3 июня

Несмотря на отмену ограничений, часть рейсов выбилась из расписания.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 3 июня зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. С опозданием отправятся самолеты в Москву и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Так, рейс авиакомпании «Россия» в Москву, который должен вылететь в 9:40, перенесен на 13:40. Еще один рейс — авиакомпании «Smartavia» в Санкт-Петербург — вместо 10:30 отправится в 12:30.

Ранее утром 3 июня нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время все службы воздушной гавани работают в штатном режиме.

Кроме того, в Нижегородской области отменен режим беспилотной опасности, который действовал с вечера 2 июня. Несмотря на это, изменения в расписании затронули и ряд других рейсов. На данный момент также задерживаются прилеты самолетов из Москвы и Екатеринбурга.