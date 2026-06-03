Малые технологические компании смогут принять участие в премии GIA

Для участия в премии необходимо пройти регистрацию или авторизоваться в личном кабинете на сайте, заполнить заявку на участие, подготовить и отправить анкету по одной или нескольким номинациям в срок до 7 августа 2026 года. Церемония награждения победителей намечена на ноябрь-декабрь.