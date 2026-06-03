Малые технологические компании смогут принять участие в премии GIA

Малые технологические компании (МТК) в этом году смогут принять участие в премии GIA, сообщили на платформе по развитию корпоративных инноваций GenerationS.
Победителей будут отбирать по трем основным номинациям. Первая — «Внутренняя инновация года» — посвящена проектам, которые были разработаны и реализованы внутри организации и принесли значительные улучшения в процессах, продуктах или услугах за 2025 год.
Номинация «Инноватор года» — для лидеров изменений, чей вклад становится основой развития компании. Участниками могут стать сотрудники, руководители подразделений, топ-менеджеры и лидеры организаций, которые вдохновляют коллег, продвигают инновационные проекты и помогают достигать новых высот.
«Коллаборация года» посвящена инновационным проектам и прорывным решениям, сформированным в результате сотрудничества корпорации и стартапа или вуза.
Кроме того, были введены новые номинации — «Лучшая инновационная экосистема», которая оценивает технопарки и особые экономические зоны. В свою очередь, совместные номинации с МФТИ «Лучший стартап ПУТП» и «Кузница технологических кадров» определят лучшие студенческие проекты страны и лучшие вузы.
В этом году также введен перечень амбассадоров инноваций — признанных лидеров технологического развития России, представляющих ключевые сектора экономики, научно-исследовательские центры, институты развития и крупнейшие корпорации. Они станут активным проводником МТК в мир корпоративных инноваций. Благодаря своему статусу и прямым связям с федеральной повесткой они помогут каждому победителю премии быть услышанным на уровне правительства России.
Для участия в премии необходимо пройти регистрацию или авторизоваться в личном кабинете на сайте, заполнить заявку на участие, подготовить и отправить анкету по одной или нескольким номинациям в срок до 7 августа 2026 года. Церемония награждения победителей намечена на ноябрь-декабрь.
«Премия GIA 2026 — не просто признание лучших, а полноценная экосистема долгосрочной кооперации. В рамках новой модели сотрудничества корпорации интегрируют готовые инновационные решения под собственные технологические задачи; технологические стартапы МТК обретают первых крупных заказчиков и возможность выхода на промышленные масштабы; а регионы — уникальный инструмент для оценки эффективности работы своей инновационной инфраструктуры», — отметила директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.