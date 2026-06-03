Безопасное детство. Парламентарии Красноярского края провели сессию

За 2025 год количество детей-сирот сократилось до 10,7 тыс. человек, на 23% стало меньше родителей, лишённых прав, и на 45% — ограниченных в правах. Число обращений по вопросам соблюдения прав детей в госучреждениях и оформления инвалидности снизилось, а по вопросам, связанным с соцвыплатами детям и семьям участников СВО, увеличилось.