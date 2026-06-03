Безопасное детство. Парламентарии Красноярского края провели сессию

28 мая в Красноярске прошло IV заседание XI сессии регионального парламента. Ключевыми акцентами стали темы защиты прав и обеспечения безопасности детей, а также вопросы, связанные с поддержкой участников СВО.
Депутаты заслушали доклады уполномоченных по правам ребёнка и защите предпринимателей, обсудили внесённые прокуратурой края законопроекты.
Защита несовершеннолетних.
Детский омбудсмен Ирина Мирошникова сообщила, что в течение прошлого года рассмотрела 1086 сложных ситуаций.
За 2025 год количество детей-сирот сократилось до 10,7 тыс. человек, на 23% стало меньше родителей, лишённых прав, и на 45% — ограниченных в правах. Число обращений по вопросам соблюдения прав детей в госучреждениях и оформления инвалидности снизилось, а по вопросам, связанным с соцвыплатами детям и семьям участников СВО, увеличилось.
Острой темой остаётся деятельность органов опеки и попечительства. Не теряют актуальности проблемы буллинга в образовательных учреждениях, нападения на детей безнадзорных животных и невыплаты алиментов.
«Именно уполномоченный может обратить внимание должностного лица, учителя или родителя на то, что формальный подход в решении судьбы ребёнка не работает», — подчеркнул председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.
Не допустить беды.
Согласно внесённому региональной прокуратурой законопроекту, административную ответственность за нахождение не достигших 14 лет детей у водоёмов и купание в них будут нести родители, организаторы мероприятий для несовершеннолетних, предприниматели и юрлица.
Детей в возрасте до семи лет предложено не допускать к купанию без индивидуальных спасательных средств.
Важность изменений в законе, по словам первого заместителя прокурора Красноярского края Артёма Шибакова, вызвана большим числом трагедий на воде: с 2021 года в крае утонули 55 несовершеннолетних.
Елена Пензина заметила, что подростки не всегда следуют наставлениям родителей, а взрослые заняты на работе и не могут обеспечить стопроцентный контроль. Владислав Зырянов подчеркнул необходимость создания оборудованных мест для купания с постами спасателей.
Навстречу бизнесу.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Загитова в свою очередь рассказала парламентариям, что в 2025 году ей поступило 308 обращений от краевых бизнесменов.
В 2026 году в помощь предпринимателям в крае введён специальный режим автоматизированной упрощённой системы налогообложения и принят закон об ответственном ведении бизнеса.
Омбудсмен внесла предложения по дальнейшему совершенствованию краевого законодательства, в частности, возможный закон о поддержке семейного предпринимательства.
Парламентарии также озвучили инициативы, которые будут отражены в постановлении Законодательного Собрания, его подготовят по итогам доклада омбудсмена. Так, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова предложила выработать для региона механизм по борьбе с теневым бизнесом.
Поддержка участников СВО.
Рассмотрение обращений бойцов спецоперации и членов их семей будет проходить быстрее — 15 дней вместо 30, а перенаправлять документы планируют за три дня. Законопроект, закрепляющий эти меры, а также право на первоочерёдный личный приём, депутаты приняли на сессии в первом чтении.
Упростят участникам СВО и доступ к государственной службе: согласно принятому в первом чтении проекту закона, при замещении главных должностей к бойцам не будут предъявляться требования двухлетнего стажа работы по специальности или на госслужбе.
Санкции для нарушителей.
Тревожная статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности: только в Красноярске за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 353 аварии — диктует необходимость введения санкций за нарушение правил.
Штрафовать будут как кикшеринговые компании, так и самокатчиков. Для предпринимателей предусмотрены санкции от 5 тыс. до 60 тыс. руб. Гражданам грозят санкции от 1 тыс. до 4 тыс. руб.
«Самокаты должны стать полноправными участниками дорожного движения», — подчеркнул председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
Почётные звания.
В двух чтениях депутаты приняли закон о присвоении звания «Почётный гражданин Красноярского края» выдающимся жителям региона Юрию Константиновичу Абакумову и Александру Владимировичу Горовому.
Ветеран строительной отрасли Юрий Абакумов внёс большой вклад в программу развития производительных сил края. Представлял интересы жителей в Законодательном Собрании края. В течение 11 лет был главой комитета по законности, правопорядку и защите прав граждан.
Александр Горовой посвятил жизнь службе в органах внутренних дел. Возглавлял УВД Красноярска, был начальником ГУВД по Красноярскому краю и руководителем главного управления МВД в Ставрополье. В 2011 году указом президента был назначен на должность первого замминистра внутренних дел РФ.
С 2016 года курировал вопросы миграции, а в 2026-м был освобождён от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
«Это легендарные люди, многое сделавшие для края», — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко.