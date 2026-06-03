Цифры говорят сами за себя. В Красноярске в 2024 году на экологичные котлы перевели 1115 домов, в 2025-м — 1132 дома. В Минусинске эти показатели составили 200 и 530 домов соответственно. В 2026 году программа набирает обороты, так как запланирован перевод 291 дома в Лесосибирске, 177 в Ачинске и 684 в Минусинске. Важная новость прозвучала для жителей краев 1f40 ой столицы, где благодаря поддержке Минприроды РФ изначальный план на текущий год был увеличен вдвое. Современное оборудование установят в 714 домах вместо 359.