Учёные нашли связь между отказом от курения и снижением риска деменции

Зарубежные учёные обнаружили, что отказ от курения может снизить риск развития деменции. Эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова прокомментировала результаты этого исследования, сообщает «Российская газета».
Наблюдение за участниками исследования продолжалось почти четверть века. В ходе работы учёные установили, что риск деменции у людей, которые бросили курить, был на 16% ниже по сравнению с теми, кто продолжал курить. Со временем показатели людей, отказавшихся от вредной привычки, приближались к показателям тех, кто никогда не курил. Интересно, что небольшой набор веса, который часто происходит после отказа от курения, положительно влиял на работу мозга.
Зухра Павлова объяснила, что защитный эффект сохранялся только в случае, если прибавка в весе была незначительной — до пяти килограммов. Однако если человек набирал более 10 килограммов, преимущества отказа от курения практически исчезали.
Эндокринолог также предложила идеальный сценарий отказа от курения. По её мнению, важно не только бросить курить, но и увеличить физическую активность, а также избегать переедания, чтобы не компенсировать отказ от сигарет избыточным потреблением пищи. Только такой подход позволит получить максимальную пользу для мозга.
«Практический вывод довольно простой. Бросать курить полезно. А ещё полезно не перекладывать всю никотиновую нагрузку на холодильник», — подытожила Зухра Павлова.