Учёные нашли связь между отказом от курения и снижением риска деменции

Наблюдение за участниками исследования продолжалось почти четверть века. В ходе работы учёные установили, что риск деменции у людей, которые бросили курить, был на 16% ниже по сравнению с теми, кто продолжал курить. Со временем показатели людей, отказавшихся от вредной привычки, приближались к показателям тех, кто никогда не курил. Интересно, что небольшой набор веса, который часто происходит после отказа от курения, положительно влиял на работу мозга.