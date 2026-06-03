Лучшая память о Юрии Смехове — воплощение его идей

Инициаторами модернизации предприятия в своё время стали учредители АО «Себряковцемент» и, в частности, Юрий Маркович Смехов. Он прожил не очень долгую, но интересную и насыщенную жизнь. Его путь стал примером того, какие дела и память можно оставить после себя.