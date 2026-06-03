В Калининградской области создана комиссия по развитию и внедрению искусственного интеллекта

вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе.
В задачи новой структуры входит разработка стратегических подходов по внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление региона, анализ рисков и угроз, возникающих при использовании ИИ, а также определение мер по их нейтрализации. Помимо этого, комиссия будет координировать работу по совершенствованию системы образования — в частности, внедрение технологий ИИ в учебный процесс и подготовку педагогов, а также определять основные направления по совершенствованию правового регулирования деятельности в этой сфере.
Председателем комиссии назначен сам глава региона, заместителем председателя — вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
Алексей Беспрозванных отметил, что главная задача — максимально эффективно и безопасно внедрять технологии искусственного интеллекта во все сферы, от экономики до государственного управления. «Комиссия станет единым центром, который будет синхронизировать усилия министерств, ведомств, организаций. Это позволит выработать единую стратегию и убрать бюрократические барьеры», — подчеркнул губернатор.