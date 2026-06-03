В Калининградской области создана комиссия по развитию и внедрению искусственного интеллекта

В задачи новой структуры входит разработка стратегических подходов по внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление региона, анализ рисков и угроз, возникающих при использовании ИИ, а также определение мер по их нейтрализации. Помимо этого, комиссия будет координировать работу по совершенствованию системы образования — в частности, внедрение технологий ИИ в учебный процесс и подготовку педагогов, а также определять основные направления по совершенствованию правового регулирования деятельности в этой сфере.